Greg Van Avermaet heeft nieuws over een mogelijk wielerpensioen

Greg Van Avermaet beslist na de klassiekers wat hij na dit seizoen zal doen. Hij zal dan een beslissing nemen over een extra jaar of stoppen.

In de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen had Greg Van Avermaet een gesprek met Het Laatste Nieuws. Op een bepaald moment ging het over zijn wielerpensioen.

"Vroeger wou ik tot mijn 40e doorgaan, maar nu niet meer", aldus Van Avermaet. "Ofwel is dit mijn laatste jaar, ofwel komt er nog één bij. Na de klassiekers maak ik de balans op en beslis ik."

"Ik wil daar zelf over beslissen", ging Van Avermaet verder. "Ook ben ik het meest kritisch tegenover mezelf. Ik wil me altijd tegenover mezelf bewijzen en afpeigeren. Zo wil ik zien hoe ver ik nog kan komen. Dat drijft me en de enige reden waarom ik nog doordoe, is omdat ik denk dat ik met de beteren nog kan meedoen."