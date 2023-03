Dirk De Wolf is wel héél streng: "Vier ploegleiders moeten buitengezet worden"

Het was een interessante koersweek. Niet enkel bij de mannen, maar ook bij de vrouwen. En daar was wat over te zeggen.

Waar bij de mannen Jumbo-Visma zowat alles wint, is het bij de vrouwen al SD Worx wat de klok slaat de laatste maanden. Zo was het ook in Gent-Wevelgem, waar Marlen Reusser uitpakte met een ferme solo. Al had er ook wel wat meer achter haar gereden mogen worden. Dat vond alvast Dirk De Wolf in zijn analyse bij Wielerclub Wattage: "Ze hebben geen seconde achter Reusser gereden." "Vier man van Canyon, vier man van Jumbo, vier man van ... Ze hebben niet gebougeerd. Het zijn profs hé, ze hebben haar drie minuten gegeven." Iedereen voor zichzelf "Wat zitten die dan in de auto te doen? Er moeten wat mij betreft vier ploegleiders buitengezet worden. Ze hadden er toch ook twee mogen opofferen per ploeg?" "Het zijn teams die hadden moeten rijden. Ik heb ook naar Jolien D'Hoore gebeld, zij moest het niet doen. Als Vos er bij had geweest, dan hadden die drie anderen wel gereden. Nu reed iedereen voor zichzelf."