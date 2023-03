Eddy Planckaert over supertalent en favoriet voor de Ronde: "Wordt maar één keer om de 50 jaar geboren"

Er wordt veel gespreken over de 'Grote Drie', maar er zijn ook nog andere supertalenten zoals Tom Pidcock. Eddy Planckaert is helemaal weg van de Brit.

Naast de Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogačar is Tom Pidcock misschien wel het grootste talent. De Brit is nog altijd maar 23 en won dit jaar al Strade Bianche met een aanval van meer dan 50 kilometer.

Pidcock is na zijn valpartijen in Tirreno-Adriatico weer terug en kan beschouwd worden als een van de favorieten voor de Ronde van komende zondag.

"Pidcock is gewoon een talent dat maar één keer om de 50 jaar geboren wordt. Hij kan goed klimmen en dalen, rijdt goed over de kasseien en is top in het veldrijden. Hoeveel renners rijden er zo rond?, zei hij in Vive le Vélo, leve de Ronde.

Tour blijft vraagteken

Pidcock won vorig jaar in de Tour de bergrit naar Alpe d'Huez en bij de Britten leeft dan ook de hoop dat hij de opvolger wordt van Wiggens, Froome en Thomas in de Tour.

"Maar of hij de Tour effectief kan winnen? Dat blijft momenteel natuurlijk een groot vraagteken", zegt Planckaert nog. Want vooral aan de tijdrit van Pidcock moet daarvoor nog heel wat geschaafd worden.