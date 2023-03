Tadej Pogačar wil revanche: "Dat ligt hem nog zwaar op de maag"

Tadej Pogačar is zondag één van de grote topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen wil dan ook revanche voor het verlies van vorig jaar.

Tadej Pogačar maakte vorig jaar erg veel indruk bij zijn eerste deelname aan de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen liep toen echter in de val van Mathieu van der Poel, die nog Van Baarle en Madouas liet terugkomen.

Dat zal Pogačar geen tweede keer overkomen denkt zijn ploegmaat Tim Wellens. "Ik weet pertinent zeker dat die nederlaag tegen Van der Poel hem nog zwaar op de maag ligt", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Wellens denkt ook dat een sprint in de Ronde van Vlaanderen anders zal zijn dan die in dan die in de E3, omdat die wedstrijd bijna 70 kilometer langer is. En hoe zwaarder hoe beter voor Pogačar.

Leukste koers van het jaar

En Pogačar rijdt de Ronde ook gewoon graag. "Hij vertrouwde me toe dat de Ronde van Vlaanderen de leukste koers was die hij vorig jaar reed. Vandaar dat hij dit Monument zo snel mogelijk aan zijn palmares wil toevoegen", zegt Wellens nog.