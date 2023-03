Tom Boonen ziet sleutelfiguur vertrekken: "Belgisch team kan hem goed gebruiken"

Christophe Laporte won na Gent-Wevelgem ook Dwars door Vlaanderen. Maar de Fransman is ook einde contract bij Jumbo-Visma.

Wout van Aert schonk vorige zondag in Gent-Wevelgem nog de zege aan Laporte, maar de Fransman deed het in Dwars door Vlaanderen helemaal zelf en pakte solo de zege.

Maar Laporte, die voor hij in 2022 naar Jumbo trok acht jaar voor Cofidis reed, is dus einde contract op het einde van dit jaar. En Tom Boonen is er vrij zeker van dat Laporte na dit jaar ook de Nederlandse formatie zal verlaten.

Laporte de beste na de Grote Drie?

"Laporte is momenteel een sleutelfiguur om de Jumbo-Visma-ploeg zenuwachtig te maken. Volgens mij heeft Laporte deze week zeker al ergens een aanbieding gekregen van een andere ploeg", zegt Boonen in Wielerclub Wattage.

"Er zijn veel goede ploegen, waaronder een Belgisch team, die een goede kopman kunnen gebruiken. Alleen is er niemand beschikbaar van de Grote Drie (Van Aert, Van der Poel en Pogacar). Dan kom je al heel snel bij een Laporte uit, die wel einde contract is", zegt Boonen nog.