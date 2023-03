Boonen blijft bij standpunt over Van Aert en Laporte in Gent-Wevelgem: "Dan kan je de tijd niet meer terugdraaien"

De geste van Wout van Aert aan Christophe Laporte blijf voorberoering zorgen. Tom Boonen ziet toch nog een manier waarop Van Aert er spijt van zou kunnen krijgen.

Jumbo-Visma is op dit moment het sterkste team in de Vlaamse klassiekers met al zeges in de Omloop, Kuurne, E3, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar kwamen Benoot en Laporte erbij, dit jaar Van Baarle.

Wout van Aert schonk in Gent-Wevelgem de zege aan Laporte. Onder meer Tom Boonen vond dat niet de beste keuze en blijft ook bij dat standpunt. Zeker omdat Laporte misschien niet meer bij Jumbo-Visma rijdt.

De Fransman is namelijk einde contract bij de Nederlandse formatie. "Op dit moment zijn Laporte en Van Aert ploegmakkers, die samen heel wat meemaken", zegt Boonen in Wielerclub Wattage.

"Maar volgend jaar zal dat er helemaal anders uitzien als Laporte naar een ander team trekt. Dan kan je de tijd niet meer terugdraaien", doelt Boonen op het weggeven van de zege in Gent-Wevelgem.