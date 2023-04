🎥 Kaden Groves is de sterkste in de Volta Limburg Classic na een ware uitputtingsslag

De start en aankomst van de Volta Limburg Classic lag in Eijsden. Het ging al snel naar de heuvelzone met onder meer de Bemelerberg, Gulperberg en de Cauberg. Daar moesten de renners 2 keer dezelfde lus rijden. Nadien ging het weer richting Eijsden waar er nog 2 vlakke ronden van zo'n 6 km werden gereden. De aankomst lag na bijna 194 km.

Al snel ontstond de vroege vlucht. Een zestal reed weg, met daarbij de Belg Abram Stockman. Ze kregen al snel een vrijgeleide, maar de wedstrijd werd ook even stilgelegd omdat de kopgroep de fout weg had gekozen. Na de herstart maakte een Nederlander nog de oversteek naar de kopgroep en zo waren ze met 7.

Halfweg begonnen de grote ploegen zich in de debatten mengen en een groepje met onder meer Rune Herregodts scheurde zich van het peloton. Ook had Alpecin-Deceuninck met Simon Dehairs een mannetje mee. Lotto Dstny zag dat niet graag gebeuren en Milan Menten, Pascal Eenkhoorn en Maxim Van Gils maakten samen met Dries De Bondt en Kaden Groves de oversteek.

Op de beklimmingen werd de grote kopgroep uitgedund en ze bleven nog met 5 renners over. Dat waren Van Gils, Eenkhoorn, Groves en Herregodts. Oscar Onley was daar eerst ook bij, maar hij had af te rekenen met pech. Op de laatste klim versnelde Groves en enkel Van Gils kon volgen.

Groves en Van Gils gingen samen de slotronde in. Uiteindelijk gingen ze op de lichthellende aankomststrook sprinten. Daarin haalde Groves het voor Van Gils. Eenkhoorn werd 3e. Herregodts en Menten vervolledigden de top 5.

It was a 𝙩𝙤𝙧𝙧𝙞𝙙 day on the cobbles ⛈️



But despite rain, wind and a determined challenge from Maxim Van Gils, 🇦🇺 @kaden_groves claims the #VoltaLimburgClassic 💪 pic.twitter.com/0Qn1vvI4Vj