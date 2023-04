Kaden Groves pakt een felbevochten 3e zege van het seizoen: "Zij konden het tactisch spelen"

Kaden Groves heeft in de Volta Limburg Classic zijn 3e zege van het seizoen geboekt. Hij moest er een serieuze inspanning voor leveren.

In de Volta Limburg Classic viel de regen met bakken uit de lucht en halfweg ontplofte de koers. Kaden Groves had de slag niet gemist en uiteindelijk bleef hij nog met 3 anderen (Pascal Eenkhoorn, Maxim Van Gils en Rune Herregodts) over.

"Ik moest blijven rijden", vertelde Groves aan L1. "Lotto Dstny kon het tactisch spelen. Door te blijven rijden, zouden ze minder snel aanvallen. Al maakte dat het niet simpel."

Uiteindelijk bleven Groves en Van Gils alleen door de uitputtingsslag alleen over. Samen reden ze naar de streep en Groves haalde het vanuit de koppositie. "Ik ben heel blij", ging hij verder. "Ook wordt mijn harde werk in de winter terugbetaald." Groves zit al aan 3 zeges dit seizoen.