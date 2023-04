Laporte duidelijk over zijn rol voor Van Aert in de Ronde: "Dat is het beste wat kan gebeuren"

Een week na Gent-Wevelgem is het opnieuw uitkijken naar wat Jumbo-Visma zal doen. Christophe Laporte wil iets terugdoen voor Van Aert.

Er was heel wat te doen over het cadeau van Wout van Aert aan Christophe Laporte in Gent-Wevelgem. De Fransman won woensdag ook wel nog Dwars door Vlaanderen en lijkt klaar voor de Ronde van Vlaanderen.

Vorig jaar werd Laporte negende, maar toen was Van Aert er niet. De tactiek is wel duidelijk. "Het beste wat kan gebeuren, is dat we samen de finale rijden en dat ik acties kan maken waardoor de tegenstanders in moeilijkheden komen en waardoor Wout economisch kan koersen", zegt Laporte bij Het Laatste Nieuws.

Jumbo-Visma zal dus weer mannetjes proberen mee te sturen in een vlucht of een poging tot anticipatie. "Als de koers lastig is, is dat in ons voordeel. Het doel is om zowel in de kopgroep als bij de achtervolgers mensen mee te hebben. We moeten proberen om vooraan én achteraan zo weinig mogelijk te werken", zegt Laporte nog.

Dromen van Parijs-Roubaix

Zelf vindt Laporte de Ronde te zwaar om te winnen, maar hij droomt nog van een andere koers. "Ik denk dat Parijs-Roubaix me sowieso beter ligt. Dat zou het droomscenario zijn: ik winnen in Roubaix en Wout in de Ronde."