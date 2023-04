Uitspraak van vriend Gerben Thijssen brengt zeer ambitieuze Shari Bossuyt, ook kanshebber zondag, aan het lachen

Er is meer dan enkel Kopecky in de vrouwenkoers. Shari Bossuyt, vriendin van Gerben Thijssen, is zondag ook een niet te onderschatten Belgische renster aan de start van de Ronde van Vlaanderen.

Gerben Thijssen plaatst haar bij de kanshebbers voor de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen. De renner van Intermarché-Circus-Wanty is misschien niet het meest objectief, maar Bossuyt is zeker en vast prima op dreef dit voorjaar.

In Gent-Wevelgem reed ze lange tijd in de eerste groep die achtervolgde op Marlen Reusser. Door een hergroepering op het einde finishte Bossuyt pas als 10de. In Brugge-De Panne reed ze wel top 5. "Dat was een harde wedstrijd door de waaiers en de wind. We zaten met twee van de ploeg vooraan."

De ambities zijn zeker hoog

"Na de laatste keer De Moeren kon ik alleen nog een kloof dichten", vervolgt Bossuyt. "Dat was wel heel sterk. Maar ik denk dat we beter kunnen." Straf om dat te zeggen over een wedstrijd waarin je als 5de eindigt. "Ja, de lat wordt zeker hoog gelegd. Elke wedstrijd staan we aan de start om te winnen. De ambities zijn zeker hoog."

Gerben Thijssen stelde onlangs dat hij al meer gewonnen zou hebben als hij de benen van Shari zou gehad hebben. Als we haar dat voorleggen, brengt haar dat aan het lachen. "Jah, ik ga daar niet veel op zeggen." Moraal van het verhaal: Bossuyt beschikt momenteel wel over een stel goede benen. "Ja, ja, inderdaad."