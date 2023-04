De Scheldeprijs blijft de speeltuin voor Lorena Wiebes

Lorena Wiebes heeft de Scheldeprijs voor de 3e keer gewonnen. Ze maakte het af in de massasprint en blijft de enige winnares bij de vrouwen.

Naast de mannen reden ook de vrouwen hun Scheldeprijs. Zij vertrokken in Schoten en maakte eerst een lange lus via Wuustwezel en Hoogstraten om nadien aan de finish in Schoten voor het eerst te passeren. Daar waren er nog 3 plaatselijke ronden met de kasseistrook van de Broekstraat. In totaal moesten de rensters bijna 132 km rijden.

In het 1e deel van de koers waren er wel aanvalspogingen, maar die droegen nooit ver. Halfweg was er nog altijd geen vroege vlucht gevormd.

Op minder dan 60 km van de streep vertrokken dan toch 5 rensters met onder meer Katrijn De Clercq en Kelly Van Den Steen. Op 40 km van de streep kregen ze het gezelschap van Sara Van de Vel en een Zwitserse. Het zevental reed een voorsprong van meer dan een minuut bijeen, maar onder impuls van UAE ADQ werden ze weer gegrepen.

We gingen zo naar een massasprint. In de slotkilometers nam SD Worx de wedstrijd voor Lorena Wiebes in handen. Ze maakte het af en won zo voor de 3e keer de Scheldeprijs die sinds 2021 ook een editie voor vrouwen kent. Zo is ze nog altijd de enige naam op de erelijst. Al was het deze keer nipt voor Charlotte Kool en Chiara Consonni.