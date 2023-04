Dit is het monsterloon van alleskunner Tadej Pogačar, Van Aert en Van der Poel moeten serieus onderdoen

Tadej Pogačar bewees in de Ronde van Vlaanderen nogmaals dat hij de beste renner ter wereld is. De Sloveen verdient ook een een aardig loon bij UAE Team Emirates.

Tadej Pogačar won vorige zondag al zijn derde verschillende Monument en zijn vierde in totaal. En dat terwijl nog altijd maar 24 is. Een daar wordt hij bij zijn team dan ook rijkelijk voor betaalt.

Volgens La Gazzetta Dello Sport zou Pogačar bij UAE Team Emirates zo'n 6 miljoen euro per jaar verdienen. Dat zou drie keer meer zijn dan Van der Poel en Van Aert. Al is dat nog niet zo heel lang. Zo verdiende Pogačar in 2019, in zijn eerste jaar bij de profs, slechts 80.000 euro, zowat het minimum.

Bonussen en afkoopclausule

Bij grote successen, zoals een Tourzege, zou Pogačar ook nog eens kunnen rekenen op een bonus van zo'n 1 miljoen euro. Of hij dat bedrag ook kreeg na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen is niet bekend.

Pogačar ligt nog tot eind 2027 vast bij UAE Team Emirates en mag dus gerust zijn de komende jaren. Wil iemand de Sloveen daar toch willen weghalen, moet die daar zo'n 100 miljoen euro voor betalen.