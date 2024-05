Is de Giro al gereden? Renaat Schotte legt Remco Evenepoel als maatstaf op tafel

Het spektakel druipt niet echt van deze editie van de Giro d'Italia af. Daarvoor is Tadej Pogacar te oppermachtig.

Bijna drie minuten voorsprong heeft Tadej Pogacar na amper negen etappes in de Giro d’Italia. En vooral: de Sloveen is er nog eens niet diep voor moeten gaan om die voorsprong bij elkaar te fietsen. Voor velen is de Ronde van Italië dan eigenlijk al helemaal voorbij.

“Pogacar zal de eerste zijn om te zeggen dat het nog niet voorbij is”, stelt Renaat Schotte bij Sporza. “Na 9 etappes kun je nooit zeggen dat het al beslist is.”

Schotte verwijst naar wat Remco Evenepoel vorig jaar overkwam als mogelijke spelbreker. “De mogelijkheden zijn bekend: pech, een valpartij of ziekte, zoals bij Remco Evenepoel vorig jaar. Je wenst het niemand toe, maar de koers moet nog worden gereden.”

Superman op fiets

Het verschil loopt op, zodat zelfs een kleine inzinking of een lekke band wellicht niet genoeg is om hem van de troon te storen. “Toch heeft hij in het algemene klassement een straat - of zeg maar een stad - voorsprong. Behoudens pech is hij de eindwinnaar.”

Schotte zag ook dat Pogacar, na het missen van de openingsetappe, ondertussen wat losser en rustiger geworden is. “Mensen onderschatten soms hoeveel druk op zijn schouders ligt. Je mag dan nog een superman zijn op de fiets, je moet het wel elke keer opnieuw bewijzen.”