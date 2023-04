Intermarché-Circus-Wanty in de problemen voor Parijs-Roubaix, voorjaar van kopman zit erop

Intermarché-Circus-Wanty likt nog altijd zijn wonden na de Ronde van Vlaanderen. De Belgische ploeg ziet zowat een hele ploeg afzeggen voor Parijs-Roubaix.

Intermarché-Circus-Wanty zag met Taco van der Hoorn, Biniam Girmay en Aimé De Gendt maar liefst drie renners opgeven na een zware valpartij in de Ronde van Vlaanderen.

De drie hebben het ziekenhuis intussen mogen verlaten, maar starten in Parijs-Roubaix zit er nog niet in. Girmay liep in de Ronde een hersenschudding, schaafwonden en kneuzingen over het lichaam en in het gezicht op. Hij moet ook forfait geven voor de Amstel Gold Race en zo zit zijn voorjaar erop.

Van der Hoorn liep ook een hersenschudding op en heeft een snede ter hoogte van zijn wenkbrauw. Aimé De Gendt werd geopereerd aan zijn elleboog na aan breuk en zit de komende tien dagen in het gips.

Dat de drie niet kunnen starten in Parijs-Roubaix is een extra klap voor de ploeg. Want ook de Fransmannen Adrien Pétit en Hugo Page vielen uit. Pétit brak een vingerkootje in Dwars door Vlaanderen en Page heeft klierkoorts. Het zal dus puzzelen worden.

