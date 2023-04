📷 Geen Scheldeprijs voor Wout Van Aert, maar die lost dat op: "Het perfecte duwtje in de rug"

Mathieu van der Poel reed de Scheldeprijs. Wout Van Aert niet, maar die compenseerde dat met een stevige trainingsrit.

Na de Scheldeprijs verklaarde Mathieu van der Poel dat het een goede voorbereiding voor Parijs-Roubaix was.

Wout Van Aert koos ervoor om de Scheldeprijs niet rijden en koos op woensdag voor een stevige training. Hij reed meer dan 185 km in bijna 5 uur. De laatste 60 km reed hij achter de brommer. Ook was hij in het gezelschap van Daan Soete.

"Het perfecte duwtje in de rug dat ik nodig had", schreef Van Aert erbij. Zo lijkt Van Aert ook klaar voor Parijs-Roubaix. Zondag is hij er een van de topfavorieten.