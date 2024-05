Merlier krijgt 'stempel op voorhoofd' na declassering, maar bijt ferm van zich af

In de Giro d'Italia was de dagzege op woensdag voor Jonathan Milan. In de sprint klopte hij onder meer Tim Merlier, al werd die achteraf nog gedeclasseerd en zo incasseerde hij een zware domper met grote gevolgen.

Tim Merlier week in de sprint stevig van zijn lijn af. Hij hinderde zo de Colombiaan Molano, die zich achteraf bijzonder boos maakte op Merlier. Uiteindelijk werd de Belg dan ook gedeclasseerd en teruggezet naar plaats 89 in de daguitslag.

Zijn team reageerde meteen op de hele zaak en was het niet helemaal eens met de beslissing van de directie van de Giro d'Italia. Een dag later kwam ook Tim Merlier - deze Giro al goed voor een ritzege - eens terug op de zaak.

© photonews

"Terechte declassering? Wat mijn mening is, maakt niet veel uit. Het is aan de commissaris om uitleg te verschatten, ik heb hem zelf niet gehoord. Het is jammer, ik was wel verrast. Ik had het zeker niet verwacht", aldus Merlier bij Sporza.

Tim Merlier vindt zichzelf een brave sprinter

"Veel collega's snapten het ook niet. Op die manier gaan er nog veel gedeclasseerd worden de komende tijd. Een voorbeeld stellen? Het is aan de commissaris om uitleg te geven. Ik weet het niet, er gebeurden gisteren ergere dingen vooraf."

"Ik ga gewoon mijn sprint aan. Ik kan Bert ook niet omverrijden, je kiest je weg als sprinter. Ik heb Molano nooit voelen komen of gezien of horen roepen. Het is begrijpen wie begrijpen kan. Ik ben in mijn ogen een brave sprinter, maar krijg nu een stempel opgedrukt en dat is jammer."