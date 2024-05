Analisten spreken over opgave Uijtdebroeks: "Als ze dat bij Visma al zeggen, daar hebben ze al wat rare exemplaren rondlopen"

Dinsdag had Cian Uijtdebroeks al last van zijn keel in de Giro en nu moet hij ook opgeven. Voor zijn ploeg Visma-Lease a Bike alweer een domper. Temeer de jonge Belg echt wel in de vorm van zijn leven leek te zitten.

Vorig seizoen had hij in haast elke race die hij reed weten uit te rijden én de top-10 van het eindklassement weten te halen. En dus werd er na zijn overstap naar Visma - Lease a Bike nadrukkelijk naar Cian Uijtdebroeks gekeken.

Na een dikke week in de Giro d'Italia stond hij knap vijfde en had hij de witte trui van beste jongere te pakken. Zijn opgave wegens ziekte kwam dan ook enorm hard aan bij hem, zijn ploeg, de supporters en de analisten.

Het was binnen zijn ploeg duidelijk dat er hoop was op wie weet wel een podium in Rome, dus kwam de opgave hard aan. Temeer hij dit seizoen ook al een paar keer pech had gekend, onder meer in de Ronde van Catalonië.

Het is zijn leven

"Nu was het zeer goed voorlopig, maar dat valt nu door ziekte ook weer weg. En het is iemand die er alles voor doet, dus dat is extra pijnlijk", aldus Jan-Pieter De Vliegher in Café Koers. "Dat zeggen ze zelfs bij Visma."

"Merijn Zeeman zei al eens dat ze nog nooit iemand zagen met zo'n focus, die er zoveel voor doet en verwacht. En als ze dat bij Visma zeggen ... Ze hebben daar al een paar rare exemplaren op dat domein. Het is zijn leven."