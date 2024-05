Veldritcommentator Paul Herygers duikt op in opvallende rol tijdens de Giro d'Italia

Het veldritseizoen ligt al even achter ons, maar Paul Herygers zit niet stil. De ex-wereldkampioen cross is momenteel in Italië voor de Giro.

Paul Herygers verveelt zich niet terwijl het veldrijden stil ligt. Voor het derde jaar op rij is hij in Italië als motard. Het Belgische bedrijf EMG is onder meer mede-verantwoordelijk voor de regie van de Italiaanse grote ronde. "Ik heb het geluk om als motard met Giada Borgato, een journaliste van de Italiaanse RAI, rond te rijden. De vrouwelijke Renaat Schotte dus", zegt Paul Herygers bij Sporza. "Ze komt zelf ook uit het wielrennen dus ze kent het wereldje wel. Het laatste nieuwtje is dat ze samen is met een mecanicien uit het team van Pogacar." De Italiaanse heeft dus misschien wel informatie van binnenuit. Herygers wereldkampioen veldrijden 1994 En Borgato kent als ex-renster ook heel wat volk. "Als ze Patrick Lefevere ziet, dan praat ze daarmee alsof ze kind aan huis is. Ze heeft verkering gehad met een renner uit zijn ploeg", stelt Herygers duidelijk. En weet Borgato ook met wie ze samen op de moto zit, namelijk de wereldkampioen veldrijden van 1994? "Ze weet dat, maar daar kan je niet veel mee versieren in Italië. Dat is verleden tijd", lachte Herygers nog.