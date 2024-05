En nog een toonaangevende renner moet eruit in Giro d'Italia: "Begon me net beter te voelen"

De 27-jarige Nederlandse rassprinter Fabio Jakobsen zal op donderdag niet meer starten in de Giro d'Italia. Fabio Jakobsen viel zwaar in de slotfase van de woensdagetappe en komt donderdag niet meer aan de start.

Fabio Jakobsen haakte met zijn fiets in Madis Mihkels. Beide renners vielen zwaar, maar konden wel nog aankomen. Breuken werden bij beide renners uiteindelijk niet vastgesteld en dus leek een en ander mee te vallen.

Een dag later komt er nu toch slecht nieuws. De Nederlandse rassprinter kan niet verder in deze Giro d'Italia. Dat heeft zijn team NL dsm-firmenich Post nu laten weten in een persbericht op donderdagmorgen. Een nieuwe domper.

© photonews

"Vannacht zijn de gevolgen van zijn val alleen maar erger geworden. Het is voor hem te moeilijk om nog te koersen", aldus de ploeg over Fabio Jakobsen. De Nederlander begon nochtans steeds beter in vorm te komen deze Giro.

Jakobsen begon zich net beter te voelen

"Het is jammer dat ik de wedstrijd zo moet verlaten. Ik begon mezelf net beter te voelen", reageerde ook Fabio Jakobsen op het einde van zijn Giro. De Nederlander zal nieuwe doelen moeten gaan stellen in de komende maanden van 2024.

"Ik kan het team alleen maar het beste wensen. Ik zal mijn ploegmaats thuis aanvuren." Via de Baloise Belgium Tour gaat het nu voor Fabio Jakobsen nu naar de Tour de France. Daar wil hij dan wel helemaal klaar staan.

Not the news we wanted to bring this morning as @FabioJakobsen won't start today's #GirodItalia 🇮🇹 stage 😔Beterschap, Fabio! We zien je snel ❤️ pic.twitter.com/YCPNVIpJsa — Team dsm-firmenich PostNL (@dsmfirmpostnl) May 16, 2024