Pogacar daagt tegenstand uit: "Zoals Armstrong"

Tadej Pogacar staat voorlopig riant aan de leiding in de Giro d'Italia. Ook zijn verkoudheid lijkt stilaan voorbij en dus lijkt niets of niemand hem van de zege te kunnen houden in Rome binnen anderhalve week.

De voorbije dagen was de Sloveen oppermachtig. Hij mengde zich in sprints, won al drie etappes op diverse terreinen en heeft in de stand ondertussen al bijna drie minuten voorsprong op de eerste concurrenten op de eindzege.

Tadej Pogacar loofde Antonio Tiberi voor zijn aanvalsdrang en gaf daarbij aan dat hij de enige was die de voorbije dagen ballen toonde. Een ferme uitspraak, alsof hij als leider graag extra uitdagingen zou krijgen van tegenstanders.

© photonews

"Er is niemand die realistisch kan denken dat hij een uitdager is van Pogacar. Het is niet al te sterk bezet: geen Vingegaard, geen Roglic, geen Evenepoel. De rest maakt zich weinig illusies", aldus Jan-Pieter De Vliegher bij Café Koers.

Niemand wil hem van de troon stoten

"Geraint Thomas is de slimste renner van het peloton, van hem moet je het ook niet verwachten dat hij Pogacar gaat bestoken. Dat zou absurd zijn in zijn geval, ik zie niet in wie het wel zou kunnen gaan doen. Niemand heeft de ambitie om hem van de troon te stoten."

Het gaat ook over het mentale overwicht - denk ook maar aan de periode van Lance Armstrong toen hij kwetsbare dagen had en niemand hem durfde aan te vallen. "Misschien is dat wel gebeurd in die eerste etappes en was het allemaal een beetje bluf, al liggen de persoonlijkheden mijlenver van elkaar."