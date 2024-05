🎥 Boze Van Aert en sneertje van Alaphilippe naar Lefevere: Netflix lost trailer van Tour-docu

Netflix heeft de eerste trailer voor het tweede seizoen van 'Tour de France: Au cœur du peloton' uitgebracht. Daarin zien we onder meer een boze Wout van Aert.

Vorig jaar verscheen op Netflix het eerste seizoen van 'Tour de France: Au cœur du peloton'. Daarin werd er teruggeblikt op de Tour van 2022, met onder meer de ritzeges van Lampaert, Van Aert en Philipsen.

Dit jaar komt Netflix dus met een tweede seizoen, waarvoor nu een eerste trailer op de wereld is losgelaten. Daarin zien we onder meer een boze Wout van Aert op de bus, nadat hij in de tweede rit net naast de zege grijpt.

Daarnaast is er ook een prikje van Julian Alaphilippe richting Patrick Lefevere, die al veel kritiek gaf op de ex-wereldkampioen. "Hoeveel ik verdien? Een beetje te veel voor Patrick", lacht Alaphilippe duidelijk."

Focus op controverse

Maar er is ook opnieuw veel focus op valpartijen en opgeklopte incidenten die tijdens de koers niet zo naar voor kwamen. Onder meer insinuaties van dopinggebruik bij de toppers. Het nieuwe seizoen verschijnt op 11 juni.

Net als vorig jaar is de reeks een voorproefje voor de Tour van dit jaar. Door de Olympische Spelen gaat de Tour dit jaar al een week vroeger van start, namelijk op 29 juni in Firenze. De Tour eindigt dit jaar ook in Nice.