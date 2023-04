Boonen maakte zelf ooit "laffe" tactiek van DSM mee: "We wilden niet dat er doden zouden vallen"

De tactiek van DSM op de Kortekeer in de Ronde van Vlaanderen blijft voor beroering zorgen. Ook Tom Boonen is er geen fan van.

Team DSM kreeg al heel wat over zich heen door in de Ronde van Vlaanderen de Kortekeer in een slakkengang op te rijden en eenmaal boven stevig door te trekken. Ook Tom Boonen is er geen fan van.

"Het trekt op niks. Ze zorgen ervoor dat alle renners achter hen in de miserie komen: renners moeten voet aan grond zetten en sommige komen ten val. Dat is de lafste tactiek die er bestaat. Maar hij werkt wel", stelde Boonen in Wielerclub Wattage.

Gelijkaardig incident in de Giro

Boonen maakte zelf iets gelijkaardig mee in de Giro op een smalle klim. "Astana had toen ruzie met een ander team en het was de mode om de boel dicht te smijten als ze wisten dat er iemand achterop was geraakt."

"Op 1 kilometer van de top versnelde Astana toen met hun beste 2 renners, waardoor heel het peloton op een lint kwam te zitten. Daarna deden ze de afdaling à bloc. 3 of 4 renners zijn toen in het ziekenhuis beland. We zijn toen met een paar renners gaan zeggen: "Dat is hier gedaan, hé." Want we wilden niet dat er doden zouden vallen."