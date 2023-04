Gerben Thijssen heeft mooi nieuws te melden: "Ik kijk er echt naar uit"

Gerben Thijssen heeft Parijs-Roubaix aan zijn programma toegevoegd. Dat heeft hij na de Scheldeprijs gezegd.

Oorspronkelijk stond Parijs-Roubaix niet op het programma van Gerben Thijssen, maar door de blessures bij Biniam Girmay, Aimé De Gendt en Taco van der Hoorn moest Intermarché-Circus-Wanty creatief zijn.

Zo mag Thijssen er zijn debuut maken. Bij de beloften reed hij al eens Parijs-Roubaix. In 2019 werd hij 37e. Het was bij Sporza dat hij het nieuws bekend maakte: "Ik mag het eindelijk zeggen. Ik vond het wel leuk en kijk er echt naar uit."

Thijssen moest tot na de Scheldeprijs wachten om het nieuws publiek te mogen maken. In de Scheldeprijs sprintte hij naar een 5e plaats. "Ik kwam van heel ver, maar ik denk dat er iets meer in zat. Het was echt heel moeilijk. De bocht op 3,5 kilometer van de finish was cruciaal, maar daarna was het wasmachine. Achteraf had ik het beter in het wiel van Jasper Philipsen gezeten", beschreef Thijssen zijn sprint.