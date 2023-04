Soudal Quick-Step heeft in de Scheldeprijs met pech af te rekenen: "Doodjammer"

De Scheldeprijs is voor Soudal Quick-Step opnieuw een maat voor niets geweest. Kopman Fabio Jakobsen heeft door pech niet kunnen meesprinten en werd uiteindelijk 35e.

Nochtans zat Soudal Quick-Step in de slotkilometers goed vooraan. Na de aankomst was er eerst verbazing bij het team dat sprinter Fabio Jakobsen niet vooraan in de uitslag te vinden was.

Enkele minuten later kreeg ploegleider Wilfried Peeters melding dat Jakobsen zijn ketting eraf lag. Tim Declercq bevestigde. "Plots was het voorbij. Doodjammer, want we zijn er als ploeg volledig voor gegaan", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"In het peloton zal het een gemakkelijke dag geweest zijn, maar wij hebben achter die vluchters toch serieus mogen doorrijden", ging Declercq verder. "Maar ja, we werden niet door het geluk gediend. De rol van Jakobsen was zeker nog niet uitgespeeld. Ik denk dat hij echt nog een goede kans had."