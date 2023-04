Wout van Aert komt met onrustwekkend nieuws in aanloop naar Parijs-Roubaix: "Jammer"

Wout van Aert rijdt zondag met Parijs-Roubaix zijn laatste klassieker van het voorjaar. Maar optimaal kan hij zich niet voorbereiden op het derde Monument van het jaar.

Wout van Aert verkende donderdagochtend de laatste 110 kilometer van Parijs-Roubaix en dat in kletsnatte omstandigheden. Maar van een optimale voorbereiding kan er niet gesproken worden.

Van Aert bekende dat hij nog last heeft van naweeën van zijn val in de Ronde van Vlaanderen, veroorzaakt door de Pool Maciejuk. "Ik voel me niet heel goed: ik heb wel wat last van mijn knie en ribben", zei Van Aert bij Sporza.

Geen prima gevoel

"Ik ben toch harder gevallen dan ik eerst had gedacht. Het was ook een superzware koers en ik denk dat ik tijd nodig heb om klaar te geraken voor zondag." Maar toch heeft Van Aert normaal kunnen trainen deze week.

"Ik ben niet beperkt, maar ik heb geen prima gevoel. Jammer. Mijn conditie is goed en ik hoop dat ik klaar ben om de finale te rijden", klonk het toch nog strijdvaardig.