Wout van Aert zaait twijfel over gebruik van innovatief bandendruksysteem voor Parijs-Roubaix: "Dat kan nadelig zijn"

Jumbo-Visma start zondag net zoals Team DSM in Parijs-Roubaix met een systeem dat de bandendruk kan regelen. Maar wie er exact mee zal rijden bij Jumbo-Visma willen ze nog niet prijsgeven.

Team DSM start zondag met het Scope Atmoz-systeem dat de bandendruk kan aanpassen, bij Jumbo-Visma gaat het om het gelijkaardige KAPS-systeem. Maar wie er mee zal rijden, laat het team nog in het midden.

Zo reed Wout van Aert er tijdens de verkenning op donderdag niet mee, terwijl Laporte en Van Baarle dat wel deden. Maar Van Aert heeft het systeem vroeger wel al eens getest.

"We hebben een innovatie ontdekt en we zien zondag of ik er mee zal rijden. Of dat nog niet beslist is? Misschien wel al, maar dan zeg ik het jullie niet. Er zit veel toekomst in. Je kunt constant switchen van de zachte naar de harde band", zei Van Aert bij Sporza.

Maar er zijn natuurlijk ook nadelen aan het systeem: "Het moet natuurlijk feilloos werken. En het geeft ook wat extra gewicht. Dat kan nadelig zijn."