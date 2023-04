Jumbo-Visma is overtuigd over plan voor Parijs-Roubaix: "In deze koers kan het wel een verschil maken"

Er is de laatste dagen heel wat te doen over het speciale systeem om de bandendruk te regelen waarmee Jumbo-Visma zal rijden in Parijs-Roubaix. En ook wie er mee rijdt, is nog niet bekend.

Jumbo-Visma zal tijdens Parijs-Roubaix net zoals DSM met een systeem dat de bandendruk kan regelen. Zo kan er gekozen worden voor meer bandendruk op het vlakke en minder bandendruk op de kasseien.

In Dwars door Vlaanderen testte Edoardo Affini het systeem al een keer. "Dat is een andere wedstrijd, maar we zijn ervan overtuigd dat het ook Parijs-Roubaix zal doorstaan. Anders zouden we het niet testen", zei Grischa Niermann bij Sporza.

Voordeel van 90 watt?

Wout van Aert reed donderdag tijdens de verkenning niet met het systeem, terwijl Laporte en Van Baarle dat wel deden. Of Van Aert er ook zondag mee zal rijden, is nog niet duidelijk. "Wie ermee rijdt en hoeveel renners dat doen, dat moeten we nog beslissen."

Hoeveel voordeel het zondag kan opleveren is ook nog niet duidelijk. "Iemand sprak over 90 watt. Schrijf dus maar op. Nee, ik heb geen idee. Het is zeker geen 90 watt, maar in deze koers kan het wel een verschil maken", zei Niermann nog.