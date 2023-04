Kasper Asgreen duidelijk over zijn gevecht met Van der Poel en Pogacar en de belangrijke tips van Tom Steels

Strijden tegen Van der Poel en Pogacar, deed Kasper Asgreen voorbije zondag. Met de tips van Steels hoopt de Deen in Parijs-Roubaix nog sterker voor de dag te komen.

Kasper Asgreen maakte in de Ronde van Vlaanderen deel uit van de ontsnapping die grote favorieten trachtte te verrassen. "Na vroeg te moeten achtervolgen: als Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel dan nog van achteruit kunnen komen, aanvallen, een gat van drie minuten dichtrijden en ons passeren, dan kun je enkel 'chapeau' zeggen."

BEZOEK AAN DE PISTE

De Ronde-winnaar van 2021 legt zich dus neer bij de uitkomst van voorbije zondag, maar trekt met goede moed naar Parijs-Roubaix. Asgreen is zelf al eens een kijkje gaan nemen op de Vélodrome André Pétrieux, in het bijzijn van sportdirecteur Tom Steels.

"Er was een race voor kinderen aan de gang", doet Asgreen zijn verhaal. "Ik ben geen baanwielrenner en we hadden de kans om een paar rondjes te doen. We hebben zo'n tien minuten op de piste gespendeerd. Tom Steels heeft een paar tips gegeven, over hoe de bochten induiken en hoe zo veel mogelijk snelheid te maken."