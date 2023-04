Lotte Kopecky ziet de kansen in Parijs-Roubaix letterlijk wegvallen: "Ik dacht echt dat ik niet meer verder kon"

Lotte Kopecky heeft na de Ronde van Vlaanderen Parijs-Roubaix niet kunnen winnen. Een massale val in de groep der favorieten was de boosdoener.

Het werd uiteindelijk een 7e plaats voor Lotte Kopecky op 12 seconden van winnares Alison Jackson. Nochtans zat er meer in, maar een val op zo'n 40 km van de streep gooide roet in het eten.

Ook Kopecky lag erbij en ze bleef ook enige tijd liggen. "Ik dacht echt niet dat ik nog verder kon", vertelde ze aan Sporza. "Er reed iemand over mijn voet en ik dacht dat ik mijn enkel had gebroken. Het deed echt superveel pijn."

"Maar in Parijs-Roubaix mag je nooit opgeven", ging Kopecky verder. "Vanaf het moment dat ik voelde dat ik kon rechtstaan, heb ik geprobeerd om terug te knokken. Uiteindelijk komen we net niet bij de kopgroep."

Kopecky is een harde en beet door de pijn door: "De 1e 5 minuten deed het veel pijn, maar daarna trok het wat weg. Ik ben blij dat ik ben opgestaan en ben voortgereden. Het is zuur, maar het is Parijs-Roubaix. Pech hoort er ook bij."