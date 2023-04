Mooie woorden! Co-sponsor Soudal Quick-Step komt uitdrukkelijk met lof voor Patrick Lefevere

Het werk van Patrick Lefevere kan de sponsoren bij Soudal Quick-Step nog altijd bekoren. Vooral is er ook appreciatie voor het karakter van de CEO.

In de vestiging van Renson - een bedrijf in ventilatie, zonwering en 'outdoor living' - in Kruisem gaf de wielerploeg zijn persconferentie in aanloop naar Parijs-Roubaix. Renson is één van de vele co-sponsoren van Soudal Quick-Step. Patrick Lefevere was niet aanwezig, maar desalniettemin werd de loftrompet over hem bovengehaald.

Dat werd gedaan door Paul Renson. "Ik wil een woordje zeggen over Patrick. Als je gekeken hebt naar de serie 'Patrick Lefevere, Godfather van de koers', dan weet je hoe moeilijk het is wat hij al zijn hele leven ervaart. Petje af!"

Doorzettingsvermogen

Vooral het doorzettingsvermogen van Lefevere valt in goede aarde. "Hij bewijst elke dag dat hij een winnaar is. Hij geeft nooit op." Dat is ook nodig, want momenteel kent de ploeg niet haar meest succesvolle periode, toch niet in het klassieke werk.

"Het voorjaar heeft niet gebracht wat wij verwacht hebben. Maar het is zoals in de zakenwereld: blijven hard werken, hard werken en hard werken. En een beetje geduld kan ook helpen", besloot Paul Renson, die de renners uiteraard het beste wenste voor zondag.