Marianne Vos beleeft een pechdag in Parijs-Roubaix, maar rijdt nog naar een onverhoopt resultaat

Marianne Vos heeft tijdens Parijs-Roubaix heel wat pech gekend. Ze moest lange tijd achtervolgen, maar werd uiteindelijk nog 10e.

Nog voor de kasseien begonnen waren, moest Marianne Vos al voet aan grond zetten. Ze werd door een val opgehouden. Na de 1e strook reed ze lek. Zo raakte ze achterop en moest ze de hele dag achtervolgen.

"Ik heb de voorkant vandaag niet echt gezien", vatte Vos op de website van Jumbo-Visma de dag perfect samen. "Na die val en lekke band moest ik van groepje naar groepje rijden. Iedere keer werd ik door een ploeggenote opgehaald. Al had het geen zin om iedereen daarvoor op te offeren, want dan hou je voorin niemand meer over."

Daarom besloot Vos om zelf vol door te rijden. Onder meer door de grote val op zo'n 40 km van de streep kwam ze weer in de groep met de andere favorieten terecht. "Op het einde heb ik nog veel hulp gehad en ik had nooit gedacht dat we nog zo kortbij zouden geraken", aldus Vos.

Uiteindelijk werd Vos 10e. "Het was flink afzien, maar opnieuw is gebleken dat je beloond wordt als je nooit opgeeft", besloot Vos.