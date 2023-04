José De Cauwer spreekt zich duidelijk uit over Wout van Aert en blijft erbij dat Zeeman zwaar in de fout ging

Wat moeten we nu denken van het voorjaar van Wout van Aert? José De Cauwer stelt duidelijk dat er niet aan Van Aert getwijfeld mag worden. Merijn Zeeman kan op minder genade rekenen.

Na Parijs-Roubaix kan al een bepaalde balans worden opgemaakt en dat doet José De Cauwer ook in zijn analyse bij Sporza. Als hij na de teleurstelling in Roubaix een gesprek met Wout van Aert zou moeten voeren, dan zou hij hem vooral moed inpompen.

"Heb je een slecht voorjaar gehad? Neen. Het was zelfs een goed voorjaar. Was je klaar? Ja. Hebben we fouten gemaakt? Neen, het bestaat ook dat sommige renners op bepaalde dagen beter zijn. Maar we gaan nu niet beginnen te twijfelen aan Wout van Aert, hé", is De Cauwer duidelijk.

GROOTSPRAAK

Merijn Zeeman had wel gezegd dat het geen geslaagd voorjaar zou zijn voor Jumbo-Visma zonder zege in een Monument. De Cauwer was eerder al streng over die stelling en blijft daarbij. "Dat is geen uitspraak, maar grootspraak."

"Het was ook weinig respectvol naar de andere wedstrijden toe. Organisatoren van Gent-Wevelgem of de E3 zijn dan met niets belangrijks bezig? Neen, grote fout van Merijn Zeeman. Als je vijf keer wint, heb je toch een super voorjaar gereden."