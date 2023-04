Merijn Zeeman nuanceert uitspraak over niet-geslaagd voorjaar: "Zelfs voor de Ronde was dat al de conclusie"

Enkele weken geleden deed Merijn Zeeman een opvallende uitspraak. Volgens de Nederlander was het voorjaar niet geslaagd zonder winst in de Ronde of Parijs-Roubaix.

Na Dwars door Vlaanderen deed sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma een opvallende uitspraak. Volgens de Nederlander was het voorjaar van Jumbo-Visma niet geslaagd zonder winst in de Ronde of Parijs-Roubaix.

Jumbo-Visma won dus niet in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, want Wout van Aert werd vierde in de Ronde en derde in Parijs-Roubaix. Heeft Merijn nu spijt van die uitspraak?

Alleen de slagroom ontbreekt

"Ik heb dat toen al genuanceerd uitgelegd. Ik ben ongelofelijk trots op dit seizoen. Zowel met de klassieke als met de klassementsploeg rijden we ons beste voorjaar ooit", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Het is nog altijd trots op de winst in vijf klassiekers waarvan drie in de WorldTour. En het was een droom om de heroïsche wedstrijden die Ronde en Parijs-Roubaix zijn, te winnen.

"Zelfs nog vóór de Ronde was de enige conclusie dat we het al fantastisch hadden gedaan. Alleen, maar ook echt alléén: de slagroom ontbreekt", zegt Zeeman nog.