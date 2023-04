Michel Wuyts kiest nu al zijn man van het voorjaar en zegt ook waarom

Het voorjaar op de kasseien zit er definitief op. Meestal worden er na Luik-Bastenaken-Luik pas conclusies getrokken, maar Michel Wuyts doet het nu al.

De kasseiklassiekers zijn afgewerkt, de focus gaat nu op de Ardennen. Vanaf de Amstel Gold Race komt Tadej Pogačar weer in peloton, voor Van Aert en Van der Poel zit het voorjaar er definitief op.

Pogačar won de Ronde van Vlaanderen, Van der Poel Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, Van Aert won de E3. De Grote Drie domineerden ook de koersen waarin ze aan de start kwamen, de rest moest achter de feiten aanlopen.

Van der Poel boven Pogačar

Ondanks dat Pogačar nog drie voorjaarskoersen rijdt, trekt Michel Wuyts nu al conclusies over het voorjaar. "Met deze overwinning (in Parijs-Roubaix, red.) kroont Van der Poel zich in mijn optiek ook tot dé man van het klassieke voorjaar, van het wielervoorjaar tout court", zegt Wuyts in Het Laatste Nieuws.

"Na Milaan-Sanremo wint hij een tweede Monument, en die prestatie schat ik dan toch nog altijd hoger in dan het voorjaar van Tadej Pogačar." De Sloveen won onder meer de Ruta del Sol en Parijs-Nice op indrukwekkende manier en kan in de Amstel, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik nog wat koersen winnen.