Dylan Teuns staat voor zijn week van de waarheid: "Genieten van de sport die me aan het hart ligt"

Na de Ronde van Catalonië, de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland begint voor Dylan Teuns een belangrijke periode. Dan staan de heuvelklassiekers op het programma.

Teuns rijdt de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. "Ik begin aan mijn favoriete periode", liet hij op sociale media weten. Ik zal altijd mijn best doen en genieten van de sport die me aan het hart ligt."

Teuns won vorig jaar de Waalse Pijl. Hij was toen sterker dan Alejandro Valverde en Aleksandr Vlasov.

Some words in Dutch about the difficult times I’m going through in my private life. I would like to ask the press to focus on cycling. Thanks! pic.twitter.com/2bl1dKE6iX