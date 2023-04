Annemiek van Vleuten met "vuur in de buik" richting haar laatste Amstel Gold Race: "Het plannetje maalt al even"

Annemiek van Vleuten is aan haar laatste seizoen bezig. Zondag rijdt ze voor de laatste keer de Amstel Gold Race.

"Ja", reageerde Annemiek van Vleuten in de podcast In Het Wiel resoluut op de vraag of ze de Amstel Gold Race kan winnen. Nochtans vindt ze het parcours niet zo leuk: "De beklimmingen zijn maximaal 2 minuten lang. Daardoor is het voor mij moeilijker om te winnen."

Toch is van Vleuten "gretig" richting de Amstel: "Als ik al wat tegenslagen heb gehad (zo kwam ze in de Ronde van Vlaanderen ten val, red.), dan komt dat vuur in mijn buik. Ik ben altijd gretig voor wedstrijden, maar het plannetje dat ik voor de Amstel heb, maalt al even."

Wat dat plannetje precies is, wou van Vleuten niet kwijt. Wel gaf ze haar ideale scenario. "Het zou me heel hard helpen als het een zware koers wordt", aldus de wereldkampioene. "Daar heb ik wel de andere rensters voor nodig, want alleen kan ik dat niet. Als iedereen met pijn in de benen aan de laatste keer de Cauberg begint, dan stijgen mijn kansen. Alleen heb je dat niet altijd niet in de hand."