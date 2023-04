Arnaud De Lie komt na de Brabantse Pijl met lof voor één renner in het bijzonder

Arnaud De Lie was zelf in orde, maar reed geen prijs in de Brabantse Pijl. Desondanks had hij lof voor één van zijn collega's in het peloton.

Lotto Dstny trok pas volop de kaart Arnaud De Lie nadat de Deen Andreas Kron iin de ontsnapping was weggevallen. Het was moeilijk om nadien nog te schakelen. "De kloof was te groot om nog terug te keren. De kopgroep was sterk. Ben Healy was indrukwekkend", deelde De Lie een compliment uit aan de Ier van EF.

In de sprint van de groep der favorieten moest De Lie dan nog Axel Zingle en Alexander Kamp voor zich dulden. "Aan de aankomst spurtten we niet voor de overwinning, dat is dus niet hetzelfde", maakt de 21-jarige Belg er zich niet druk in dat hij zo uiteindelijk pas zevende eindigde.

Ik rijd heel graag in deze regio

In zijn geheel bekeken was het voor hem wel een aangename eerste kennismaking in de Brabantse Pijl. "Het is een mooie wedstrijd. Ik rijd heel graag in deze regio." Wel hoopt hij voor de volgende keer op iets betere weersomstandigheden. "Het was echt koud op de fiets."