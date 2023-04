Drievoudig Roubaix-winnaar Fabian Cancellara ziet Mathieu van der Poel van pech ontsnappen: "Enkele millimeters kunnen het verschil maken"

Mathieu van der Poel won Parijs-Roubaix. Al was er rond hem heel wat pech. Zelf ontsnapte hij ook 2 keer.

Het was zoals gebruikelijk in Parijs-Roubaix een editie vol pech en valpartijen. Ook de finale bleef niet gespaard. Zo was er de valpartij van John Degenkolb, de lekke band van Wout Van Aert en de bijna-valpartij van Mathieu van der Poel.

Bij die val van Degenkolb was van der Poel bijna betrokken. Degenkolb reed op Carrefour de l'Arbre in de berm, terwijl Jasper Philipsen op de kasseien reed. Philipsen ging richting Degenkolb, maar van der Poel zat daar ook en het kwam tot een valpartij van de Duitser. Van der Poel kon maar net rechtblijven.

"Ik denk dat van der Poel net dan wou aanvallen", vertelde Fabian Cancellara aan Cyclingnews. "Ik vond die val van Degenkolb wel heel spijtig, maar ik denk dat niemand schuld trof."

Cancellara zag van der Poel nadien nog goed wegkomen. Toen van der Poel alleen weg was, nam hij op de strook van Hem een bocht heel breed. Hij kon nog maar net het straatmeubilair ontwijken en zo de valpartij vermijden. "Zo zie je maar: enkele millimeters kunnen het verschil maken."