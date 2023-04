Greg Van Avermaet legt beslissing omtrent Ardennenklassieker uit: "Totaal niet aan de orde"

Greg Van Avermaet heeft een belangrijke beslissing genomen. U hoeft hem in de Ardennenklassieker Luik-Bastenaken-Luik echt niet te verwachten.

Met de Amstel Gold Race rest er Greg Van Avermaet nog één wedstrijd in zijn voorjaar. Vorig jaar stopte dat eigenlijk al na Parijs-Roubaix, maar bijvoorbeeld in 2021 deed Van Avermaet er Luik-Bastenaken-Luik nog bij. Is er geen mogelijkheid om ook dit naar nog door te trekken tot in Luik?

GEEN OVERSCHOT

Zijn antwoord is klaar en duidelijk. "Neen. Ik heb dat vroeger wel nog gedaan. Maar toen zat ik met nog met overschot, nu heb ik totaal geen overschot", is Van Avermaet zich ervan bewust dat hij na een opgelopen ziekte eerder dit seizoen geen indruk kon maken dit voorjaar.

Er is dan ook geen reden om op een zwaar parcours als dat in Luik nog aan de start te komen. "Ik denk dat het totaal niet aan de orde is om Luik-Bastenaken-Luik nog te rijden."