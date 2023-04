Komt het nog goed met Julian Alaphilippe bij Soudal Quick-Step?: "Het kan snel gaan en daar kan hij weer aan de top geraken"

Julian Alaphilippe is wat op de sukkel. Dat is al het 2e jaar op rij. Komt het nog goed?

2022 was een rampjaar voor Julian Alaphilippe en 2023 lijkt dat momenteel ook te worden. Hij is momenteel met een knieblessure uit en mist al sowieso de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Over Luik-Bastenaken-Luik bestaat ook twijfel.

Nochtans behoorde Alaphilippe nog niet zo lang geleden tot de top van de koers. "3 jaar geleden behoorde hij tot de Grote Drie van de voorjaarskoersen", merkte Mark Uytterhoeven in Wielerclub Wattage op. "Dat waren dus Julian Alaphilippe, Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. En als Alaphilippe naar een Franse ploeg zou gaan, is het helemaal gedaan."

Met dat laatste verwees Uytterhoeven naar Peter Sagan die al 3 jaar bij TotalEnergies zit, maar voor dat team nog niet presteerde. "Zo snel kan het gaan", vulde Jan Bakelants aan. "Je bent snel vergeten, maar staat snel weer aan de top."

"Als Alaphilippe zijn drive terugvindt, dan is hij de uitgelezen kandidaat om de openingsrit in de Tour (in Bilbao, red.) te winnen en daarna 3 dagen in het geel te rijden", ging Bakelants verder. "En misschien wordt hij in Glasgow voor de 3e keer wereldkampioen?"

"Ook is iedereen momenteel zo op die kasseikoersen gefixeerd. Terwijl er dit jaar nog zo veel koersen te winnen zijn", besloot Bakelants.