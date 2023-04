Na de succesweken met Mathieu van der Poel nu heel ander verhaal: Alpecin-Deceuninck geeft fouten toe

Eens een ander verhaal bij Alpecin-Deceuninck, na al die weken met Mathieu van der Poel in een hoofdrol en vaak ook een glansrol. In de Brabantse Pijl was het aan anderen en werd onvoldoende agressief gekoerst.

"We holden continu achter de feiten aan en misten de slag op de cruciale momenten", zegt Quinten Hermans aan HLN. "Misschien was het aan mij om te reageren toen de beslissing viel, maar ook Rob Stannard zat nog vooraan. Het was eerder een miscommunicatie. Spijtig, want dit was een mooie kans en we hebben het een beetje laten liggen."

CONTROLE VERLOREN

Ook pech speelde een rol. Gianni Vermeersch gaf na eerder geleverde inspanningen op, Meurisse reed lek en Kragh Andersen was nog niet helemaal hersteld na ziekte. "Zo verloren we de controle over de wedstrijd", kon Quinten Hermans enkel vaststellen.

Hoewel hij niet blind is voor de gemaakte fouten, blijft onze landgenoot positief vooruit kijken. "We hadden als ploeg iets attenter moeten koersen. Dat moet beter, maar er komen nog veel kansen de komende dagen."