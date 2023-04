Vanaf nu weer uitkijken naar drievoudig Pogacar-feest: Evenepoel gaat voor tegenstand zorgen, maar wie nog?

De Brabantse Pijl was slechts een opwarmertje voor wat nog volgt. Met Pogacar en Evenepoel aan zet is het nu weer aan de grote kanonnen.

Met de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staan de komende anderhalve week nog drie klimklassiekers op het programma. De rode draad doorheen die klassiekers: de aanwezigheid van Tadej Pogacar als grote favoriet. We hebben in de Ronde nog eens kunnen zien wat hij kan en die vorm kan nog niet verloren zijn.

OUTSIDERS

Het is dan de vraag wie hem de vernoemde wedstrijden wat in de weg kan leggen. Bij Ineos is het de vraag of Pidcock zal kunnen starten. De Brit is alleszins wel voorzien voor de Amstel, en Luik-Bastenaken-Luik. Daarna zijn het al eerder outsiders zoals Gaudu die in beeld komen. Ook in de zoektocht naar een opvolger voor Dylan Teuns.

De Belg won vorig jaar de Waalse Pijl. Benieuwd of Pogacar zich op de Muur van Hoei eens goed kan positioneren. In Luik wacht dan de grote clash tussen Pogacar en Evenepoel. De wereldkampioen moet net als in 2022 het voorjaar van zijn ploeg redden, maar toen stond Pogacar niet aan de start. Ook Vlasov best niet vooraf afschrijven.