Lotto Dstny bijt van zich af na kritiek op overvolle programma van Arnaud De Lie

Het voorjaar van Arnaud De Lie zit er na de Brabantse Pijl op. Een grote overwinning bleef uit, maar toch maakte De Lie indruk.

Arnaud De Lie (21) zijn eerste klassieke voorjaar bij de profs zit erop. Met onder meer een tweede plaats in de Omloop, een zesde in Dwars door Vlaanderen en een zevende in de Brabantse Pijl.

Toch zit De Lie al aan 20 koersdagen, terwijl Van Aert er nog maar 12 heeft en Van der Poel 13. Toch weten ze bij Lotto Dstny waar ze mee bezig zijn. Andere jonge talenten zoals Kooij, Simmons of Sheffield reden al meer koersdagen en kilometers dan De Lie.

Geen overbelasting

Volgens performance manager Nikolas Maes is het programma van De Lie al in december samengesteld, met koersen die bij hem passen en waar hij kon meestrijden voor de zege.

"Alleen de Omloop kwam erbij. Omdat hij écht goed was toen. De Ronde hebben we hem dan weer bewust níet laten rijden. Maar zoals hij zelf aangaf, komt hij niet kapot uit dit voorjaar. Mentaal en fysiek heeft hij mooie stappen gezet. Alles is perfect in harmonie", zegt Maes bij Het Laatste Nieuws.

De Lie neemt nu een relatief korte rustpauze. Op 1 mei staat hij al aan de start in Eschborn-Frankfurt. Ook de GP Morbihan (6/5), Tro Bro Léon (7/5) en Vierdaagse van Duinkerke (16-21/5) staan op zijn programma.