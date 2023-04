"Tadej Pogacar vindt dat ze Parijs-Roubaix te snel gereden hebben"

Tadej Pogacar heeft het plan om ooit Parijs-Roubaix te rijden. Zijn verloofde Urška Žigart herhaalde dat nog eens en vertelde een leuke anekdote over Pogacar en de helleklassieker.

Samen zijn Tadej Pogacar en Urška Žigart in de buurt van Nederlands Limburg om hun Amstel Gold Race te rijden. In een gesprek met Het Nieuwsblad kwam Parijs-Roubaix ter sprake.

"Ik denk nog altijd dat Pogacar Parijs-Roubaix wil rijden", vertelde Žigart. "Bij de junioren reed hij de wedstrijd al eens, maar de race bij de profs zal nog iets anders worden. Ik denk niet dat je meteen bij je 1e deelname kan winnen."

Allebei houden ze wel van Parijs-Roubaix. Zo keken ze op zaterdag samen naar de wedstrijd van de vrouwen. Een dag later was Žigart al in België voor de Ronde van Moeskroen. Pogacar had een lange training gepland en keek nadien nog naar de wedstrijd voor de mannen. "Hij zag enkel het laatste uur", aldus Žigart. "Hij vindt dat ze te snel reden, want hij had meer van de koers willen zien."