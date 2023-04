Tegenvaller voor Alpecin-Deceuninck: zwaar verdict voor Xandro Meurisse na een val

Bij een val in de afdaling van de Loorberg was Xandro Meurisse een van de slachtoffers. Hij moest uit de Amstel Gold Race stappen en werd naar het ziekenhuis gebracht.

In het ziekenhuis van Herentals bleek dat Meurisse een meervoudige niet-verplaatste breuk in zijn linkerpols had opgelopen. Een operatie was niet nodig, maar moet wel 10 dagen een opengipsverband dragen.

Zo moest Meurisse een kruis over de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik maken. Hij zal eerst op de rollen moeten beginnen rijden. Alpecin-Deceuninck hoopt dat hij eind mei aan het trainingskamp van het team kan deelnemen.

Sad news for @Xandro_Meurisse, one of the victims of the crash on the descent of the Loorberg during @Amstelgoldrace. Examination in hospital of Herentals revealed a multiple but undisplaced fracture in the left wrist. Get well soon, Xandro!#apecindeceuninck pic.twitter.com/cdzyz5W0RV