Ploegmanager Lotto Dstny reageert op dopingbeschuldigingen Lennert Van Eetvelt

Het kwam wat binnen als een bom bij Lotto Dstny, de affaire rond Lennert Van Eetvelt (21). Maar de ploeg steunt zijn renner volop.

Lotto Dstny werd vrijdagavond op de hoogte gebracht van "een vermeende inbreuk op de dopingwetgeving" van renner Lennert Van Eetvelt (21). Dat door een neusspray tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Ploegmanager Stéphane Heulot steunt Van Eetvelt. "Het nieuws stemt ons triest, maar we hopen dat het goeie beeld van Lennert bevestigd wordt de komende weken. Hij had een medische toestemming, het product is niet verboden", zegt hij bij Sporza.

Met Van Eetvelt zelf, zijn vader, de dokters van de ploeg en de raad van bestuur had Heulot al een gesprek. Om zijn kant van het verhaal te begrijpen. "Dit is een incident dat we in het verleden al gezien hebben", zegt Heulot nog.

Geen veroordeling

Lotto Dstny is lid van het MPCC, een organisatie die zich inzet voor een geloofwaardiger wielrennen. "We zetten hem op non-actief, want we respecteren het protocol. Maar dit is géén veroordeling. We gunnen hem tijd om argumenten te vinden."

"Lennert is een groot talent en dit raakt hem uiteraard, maar wij steunen hem. We zijn op dreef en we zijn samen sterk als het goed gaat, maar ook als het minder is", stelde Heulot nog.