Komt de Tour in gevaar voor Tadej Pogačar na meerdere breuken? Sportarts komt met duidelijkheid

Voor Tadej Pogačar eindigde het voorjaar in mineur in Luik-Bastenaken-Luik met een val. Komt de Tour van de Sloveen in gevaar?

Geen duel met Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik door een val na zo'n 85 kilometer. In een afdaling ontploften de beide banden van de Deen Mikkel Honoré nadat hij in een put reed, Pogačar zat net achter hem en kon de val niet meer ontwijken.

Al snel werd duidelijk dat Pogačar zijn linkerpols er niet goed aan toe was. Hij werd naar het ziekenhuis in Genk gebracht, dat bekend staat om zijn handchirurgie. Pogačar werd geopereerd aan enkele breuken en mocht het ziekenhuis al verlaten.

Tour niet in gevaar

Komt de Tour van de Sloveen nu in gevaar? Volgens sportarts Jan Mathieu niet. "Een scafoïdbreuk is heel typisch voor wielrenners. Het is al positief dat de diagnose meteen gesteld is, want het valt wel eens voor dat zo'n breuk pas later aan het licht komt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Over de Tour is dan ook geen paniek volgens Mathieu, die denkt dat Pogačar binnen twee of drie weken zou kunnen fietsen met een brace. "Op de rollen kan dat zelfs al eerder."