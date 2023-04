Michel Wuyts nadat niet Kopecky, maar Vollering vrouw van het voorjaar is: "Doe dat niet meer"

Niet Lotte Kopecky, maar Demi Vollering is de vrouw van het voorjaar. En daar zal ze spijt van hebben denkt Michel Wuyts.

SD Worx heeft het voorjaar gedomineerd en zowat elke koers in het voorjaar gewonnen. Lotte Kopecky won met de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen twee mooie klassiekers.

Maar haar ploeggenote Demi Vollering deed nog beter en zij won maar liefst vijf klassiekers: Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Tweestrijd in de ploeg

Niet Kopecky, maar Vollering is dus de vrouw van het voorjaar. Onder meer in de Amstel Gold Race was Kopecky volgens Michel Wuyts beter dan Demi Vollering, moest Kopecky achteraf toch uitleggen dat het in de Amstel voor Vollering zou zijn.

"Doet dat niet meer, doet dat niet meer", zegt Wuyts in Wuyts & Vlaeminck. "Vollering had nog die Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en dan krijg je onevenwicht in een strijd tussen twee vrouwen in dezelfde ploeg die elkaar waard zijn."

Voor volgend jaar raadt Wuyts Kopecky dan ook aan om nog meer zelfvertrouwen te hebben en ze nog mondiger mag zijn binnen de ploeg. "Ze moet zich niet meer laten overdonderen door een zinnetje na de Strade Bianche van Vollering: 'Nou Lotte, dat hadden we fijner moeten oplossen.' Niet doen."