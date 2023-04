Moet Remco Evenepoel straks tegen zijn natuur koersen in de Giro? "Dat is de boodschap"

Na zijn tweede overwinning op rij in Luik-Bastenaken-Luik gaat de focus nu al naar het volgende grote doel: de Giro. Hoe moet Evenepoel die aanpakken?

Met Luik-Bastenaken-Luik haalde Remco Evenepoel een eerste grote doel binnen dit jaar. Maar om de hoek loert de Giro al. Over 12 dagen staat Evenepoel in Fossacesia Marina aan de start van de openingstijdrit.

Evenepoel zei na zijn zege in Luik dat er wel nog een paar procentjes bij kunnen. Volgens ex-renner en Development Coach bij Belgian Cycling ziet die uitspraken wel vaker terug komen bij renners.

"Maar als we vaak achteraf gaan terugkijken, dan stellen we vast dat een renner eigenlijk al vroeger top was. Wat niet wil zeggen dat Remco deze vorm niet kan aanhouden tot over vijf weken in Rome", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Alles op de derde week

"Het komt erop neer om consistent te blijven, rustig en controle houdt samen met zijn ploeg. Niet mee sprinten voor bonificatieseconden in die eerste tien dagen. En eventueel het roze afstaan mocht hij dat nemen in de openingstijdrit", zegt Pauwels nog.

Evenepoel moet volgens Pauwels dan ook vooral sparen in de Giro. "Zijn vlag moet echt op de laatste week, die slotweek is het belangrijkste. Gewoon rustig blijven, dat is de boodschap." Evenepoel zal dus wat tegen zijn natuur moeten gaan koersen en rustig blijven.