Slecht nieuws voor Soudal Quick-Step vanuit Romandië, maar ook voor Remco Evenepoel?

Soudal Quick-Step is aan een uitstekende Ronde van Romandië bezig met al twee ritzeges. Maar James Knox is niet meer van start gegaan in de derde etappe.

Soudal Quick-Step surft in Romandië verder op het succes van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Josey Cerny won dinsdag de proloog, woensdag in de eerste rit was Ethan Vernon de snelste in de sprint.

Soudal Quick-Step leidt dan ook in alle klassementen, behalve het bergklassement, in Romandië. Maar in rit drie is de Brit James Knox niet meer van start gegaan. Hij is ziek laat de ploeg weten op sociale media.

Giro in gevaar?

De Brit was de laatste tijd goed in vorm. In de Ronde van het Baskenland werd Knox in de laatste etappe nog tweede en zo eindigde hij nog als achtste in het eindklassement.

Knox was ook een van de renners die kans maakte om mee te gaan naar de Giro en daar Remco Evenepoel bij te staan in zijn gooi naar de eindzege. Mogelijk moet de hij dus een kruis maken over de Giro.